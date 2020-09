Torna il Premio Amato Lamberti | sarà dedicato alla memoria di Aldo Masullo Ospite Nicola Gratteri

(Di giovedì 24 settembre 2020) Saràdi, il grande filosofo scomparso lo scorso aprile, ilResponsabilità sociale, in programma sabato 26 settembre a partire dalle 18 negli spazi all’aperto del centro europeo di studi di Nisida. La settima edizione del, accreditata come corso di formazione dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, avrà come temi portanti la cultura, la solidarietà, la lotta alle mafie e la salute, sarà introdotta da Ida Palisi e presentata da Piero Sorrentino, con ospiti noti, a partire dal magistrato e saggista, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, sotto scorta da circa ...

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Formula Uno, dove vedere il Gran Premio di Russia in Tv e in streaming: Da giovedì 24 a… - GazzettaDelSud : #Cinema, da Roma torna alle Eolie il SalinaDocFest: a #FicarraePicone il premio Siae - GDS_it : Il #SalinaDocFest torna alle Eolie, a #FicarraePicone va il premio Siae - UciAgricoltura : Educazione ambientale, torna il contest Urban Nature con il premio Violetta - Uci - Unione Coltivatori Italiani - AzraeliarzI : RT @illibraio: Dopo aver vinto il premio Strega 2019, Antonio Scurati torna a raccontare la storia di Benito Mussolini nel nuovo #libro 'M.… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Premio

Il Denaro

La Lega, sezione di Sestri Levante, abbraccia con orgoglio i candidati del Levante per i sorprendenti risultati ottenuti in questa tornata elettorale. La pandemia e le tempistiche fuori dall’ordinario ...Da giovedì 24 a domenica 27 settembre la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Russia, decima tappa del Mondiale 2020. Domenica, l’appuntamento live con la gara alle ore 13.10 su Sky Sport F1 ...