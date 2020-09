Torino-Atalanta, il club granata invita gli operatori sanitari (Di giovedì 24 settembre 2020) Torino - Anche l'Olimpico Grande Torino riapre: seppur in forma ridotta, come previsto dal protocollo, lo stadio tornerà ad avere i tifosi sugli spalti, sabato prossimo per la prima casalinga dei ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020)- Anche l'Olimpico Granderiapre: seppur in forma ridotta, come previsto dal protocollo, lo stadio tornerà ad avere i tifosi sugli spalti, sabato prossimo per la prima casalinga dei ...

sportli26181512 : #Torino-Atalanta, il club granata invita gli operatori sanitari: Nessun biglietto in vendita, solo ingressi ad invi… - myo75ho : RT @TorinoFC_1906: ?? | Per #TorinoAtalanta sarà presente una nutrita rappresentanza di medici ed operatori sanitari cui la Società vuole ri… - AnsaLombardia : Torino-Atalanta,club granata invita operatori sanità. Nessun biglietto in vendita, solo ingressi ad inviti | #ANSA - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Contro l'Atalanta, invitati gli operatori sanitari in prima linea contro il Covid - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Contro l'Atalanta, invitati gli operatori sanitari in prima linea contro il Covid -