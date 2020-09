Tommaso Zorzi attacca Platinette e Lorella Cuccarini dal GF VIP 5 (Di giovedì 24 settembre 2020) Quali sono le ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 5? Intorno alle 13, tra la preparazione del pranzo e un esercizio di palestra in giardino, sono arrivate anche delle dichiarazioni molto forti di Tommaso Zorzi. L’influencer ha attaccato Lorella Cuccarini e Platinette, argomentando i motivi per i quali non approva gli atteggiamenti dei due. “Ultimamente la Cuccarini mi sta sul ca@@’. E’ una str@@. Si è espressa contro i diritti gay 150mila volte. Come se non ci fosse un etero che ha ballato ‘La notte vola’ da quando è nata quella canzone” ha detto Zorzi in giardino mentre spiegava ai suoi compagni perchè non apprezza queste due persone. Anche Francesco Oppini manifesta la sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 settembre 2020) Quali sono le ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 5? Intorno alle 13, tra la preparazione del pranzo e un esercizio di palestra in giardino, sono arrivate anche delle dichiarazioni molto forti di. L’influencer hato, argomentando i motivi per i quali non approva gli atteggiamenti dei due. “Ultimamente lami sta sul ca@@’. E’ una str@@. Si è espressa contro i diritti gay 150mila volte. Come se non ci fosse un etero che ha ballato ‘La notte vola’ da quando è nata quella canzone” ha dettoin giardino mentre spiegava ai suoi compagni perchè non apprezza queste due persone. Anche Francesco Oppini manifesta la sua ...

