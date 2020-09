Tirannia sanitaria | una deriva possibile | solo l’orgoglio italiano ci potrà salvare

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 settembre 2020) L’inizio di un nuovo secolo é un naturale periodo di bilanci anche per le nazioni e oggi siamo all’inizio di un secolo che segna un millennio, un periodo che sembra enorme rispetto alla nostra vita, ma che non lo é per la nostra Nazione. Perché siamo, a riflettere storicamente, la più antica nazione d’Europa. Fin da ben prima che cominciassimo a contare gli anni secondo il calendario cristiano, l’Italia già esisteva come provincia, come realtà culturale e come coscienza di sé, la cultura latina era condivisa in tutta la penisola e anzi l’intera Italia, con Catullo che nasceva a Verona, Plinio a Como, Virgilio a Mantova, Tito Livio a Padova, era ormai tutta protagonista della cultura Latina, tanto che Virgilio dedicava all’Italia un’ ode nelle Georgiche e nell’Eneide chiamava Italia il luogo ...