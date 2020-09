The Batman | le riprese proseguiranno a ottobre a Chicago

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ledel film Thenel mese die il cast e la troupe si sposteranno nella città di. Ledell'atteso film Thenegli Stati Uniti e nel mese diil cast e la troupe saranno impegnati nella città di, come rivelato online. Robert Pattinson, dopo essere stato trovato positivo al COVID-19 e aver trascorso i previsti 14 giorni in quarantena, è tornato al lavoro e, attualmente, la produzione sembra procedere senza ulteriori ostacoli. Su Production Weekly viene ora riportata la notizia che sono in programma ledi alcune scene di Thedal 16 al 18e dal ...