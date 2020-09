Tesla Battery Day - Confermato un nuovo modello d'ingresso da 25 mila dollari (Di giovedì 24 settembre 2020) Il tanto atteso Battery Day della Tesla è partito con il piede sbagliato. Non appena il live streaming della presentazione è iniziato, molti dei 180 mila utenti collegati a YouTube per seguire la diretta hanno subito iniziato a lamentarsi per l'assenza dell'audio. Un errore talmente eclatante da sembrare quasi studiato, in modo da scatenare commenti sui social. Sistemati i problemi tecnici, l'evento è partito con il classico ritardo accademico: a dare il benvenuto ai pochi invitati, sistemati in una sorta di drive-in composto da decine di vetture del marchio, è stato Alan Prescott, Vice President of Legal and Acting General Counsel, che ha dato il via alla giornata più importante dell'anno per la Casa californiana: già, perché durante l'evento sono state annunciate inedite tecnologie ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 settembre 2020) Il tanto attesoDay dellaè partito con il piede sbagliato. Non appena il live streaming della presentazione è iniziato, molti dei 180utenti collegati a YouTube per seguire la diretta hanno subito iniziato a lamentarsi per l'assenza dell'audio. Un errore talmente eclatante da sembrare quasi studiato, in modo da scatenare commenti sui social. Sistemati i problemi tecnici, l'evento è partito con il classico ritardo accademico: a dare il benvenuto ai pochi invitati, sistemati in una sorta di drive-in composto da decine di vetture del marchio, è stato Alan Prescott, Vice President of Legal and Acting General Counsel, che ha dato il via alla giornata più importante dell'anno per la Casa californiana: già, perché durante l'evento sono state annunciate inedite tecnologie ...

