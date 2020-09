Terribile incidente per Buddy Valastro: le condizioni del Boss delle Torte (Di giovedì 24 settembre 2020) Buddy Valastro – meglio noto con il soprannome de Il Boss delle Torte – è stato vittima di un incidente casalingo che lo ha costretto a recarsi in ospedale. Il Boss delle Torte ha pubblicato nelle ultime ore sui suoi profili social uno scatto che lo ritrae in un letto di ospedale con una vistosa … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020)– meglio noto con il soprannome de Il– è stato vittima di uncasalingo che lo ha costretto a recarsi in ospedale. Ilha pubblicato nelle ultime ore sui suoi profili social uno scatto che lo ritrae in un letto di ospedale con una vistosa … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Il boss delle torte finisce in ospedale: “Ho avuto un terribile incidente” (FOTO) - #delle #torte #finisce… - clikservernet : Il boss delle torte finisce in ospedale: “Ho avuto un terribile incidente” (FOTO) - Noovyis : (Il boss delle torte finisce in ospedale: “Ho avuto un terribile incidente” (FOTO)) Playhitmusic - - heloisebayers : come posso spiegare educatamente ad una mia amica che preferisco beccarmi la pioggia piuttosto che rischiare un inc… - tfaddicted : Parisa Fitz-Henley sarà protagonista di #Triage, medical drama di #ABC che seguirà per 30 anni la brillante chirurg… -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente Storia di Giulia, il terribile incidente e il coma. Ora il sogno di una cura per tornare a... Quotidiano di Puglia Buddy Valastro, intervento dopo “terribile incidente”/ Boss delle torte ferito…

Buddy Valastro in ospedale dopo “terribile incidente”, mano e braccio bloccati sulla pista da bowling che il Boss delle torte tiene in casa.. Il Boss delle Torte Buddy Valastro ha rischiato davvero gr ...

Incidente per il 'boss delle torte', è in ospedale

Buddy Valastro, il 'boss delle torte', è stato coinvolto in un incidente 'domestico'. In base a quanto riportato dal portale Tmz il pasticciere, diventato in pochi anni una star della tv grazie ai pro ...

Buddy Valastro in ospedale dopo “terribile incidente”, mano e braccio bloccati sulla pista da bowling che il Boss delle torte tiene in casa.. Il Boss delle Torte Buddy Valastro ha rischiato davvero gr ...Buddy Valastro, il 'boss delle torte', è stato coinvolto in un incidente 'domestico'. In base a quanto riportato dal portale Tmz il pasticciere, diventato in pochi anni una star della tv grazie ai pro ...