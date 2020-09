Terremoto in Vaticano, l’ira di papa Francesco: toglie a Becciu i diritti da cardinale (Di giovedì 24 settembre 2020) Prima di Giovanni Angelo Becciu, questa sera, solo Theodore McCarrick (2019), per comprovati abusi sessuali su minori, Keith Michael Patrick O`Brien (2015), per comprovati abusi sessuali, e Louis Billot (1927), per un insanabile conflitto teologico-politico con Pio XI, nella storia moderna, sono stati colpiti nell'appartenenza al club più esclusivo di Santa Romana Chiesa, quello del collegio cardinalizio.E già questo segnala la gravità estrema della decisione assunta da papa Francesco e comunicata in un irrituale comunicato diramato dalla sala stampa vaticana nella serata di giovedì. Ma mentre i tre precedenti dell'ultimo secolo avevano ruoli per così dire marginali - arcivescovo ormai emerito di Washington McCarrick, arcivescovo ormai emerito di Edimburgo O'Brien, semplice teologo Billot - questa ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 settembre 2020) Prima di Giovanni Angelo, questa sera, solo Theodore McCarrick (2019), per comprovati abusi sessuali su minori, Keith Michael Patrick O`Brien (2015), per comprovati abusi sessuali, e Louis Billot (1927), per un insanabile conflitto teologico-politico con Pio XI, nella storia moderna, sono stati colpiti nell'appartenenza al club più esclusivo di Santa Romana Chiesa, quello del collegio cardinalizio.E già questo segnala la gravità estrema della decisione assunta dae comunicata in un irrituale comunicato diramato dalla sala stampa vaticana nella serata di giovedì. Ma mentre i tre precedenti dell'ultimo secolo avevano ruoli per così dire marginali - arcivescovo ormai emerito di Washington McCarrick, arcivescovo ormai emerito di Edimburgo O'Brien, semplice teologo Billot - questa ...

