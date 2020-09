Tentato omicidio ad Anzio: prova la fuga dai domiciliari l’uomo arrestato per aver accoltellato la compagna (Di giovedì 24 settembre 2020) Non è stato solo condannato per lesioni e Tentato omicidio, ma ora è stato nuovamente arrestato per evasione. Gli uomini della volante della polizia di Anzio, impegnata nel servizio MOD nella zona dello Zodiaco, hanno notato oggi pomeriggio un uomo dalle fattezze simili all’uomo posto agli arresti domiciliari per aver ferito la compagna con 10 coltellate. Dai successivi accertamenti è emerso che, in effetti, la persona fermata era la stessa dei drammatici fatti delle scorse ore, A.R., pakistano di 29 anni: per questo l’uomo è finito nuovamente in arresto. In questo momento è in custodia presso il Commissariato di Anzio. Tentato omicidio ad Anzio: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) Non è stato solo condannato per lesioni e, ma ora è stato nuovamenteper evasione. Gli uomini della volante della polizia di, impegnata nel servizio MOD nella zona dello Zodiaco, hanno notato oggi pomeriggio un uomo dalle fattezze simili all’uomo posto agli arrestiperferito lacon 10 coltellate. Dai successivi accertamenti è emerso che, in effetti, la persona fermata era la stessa dei drammatici fatti delle scorse ore, A.R., pakistano di 29 anni: per questo l’uomo è finito nuovamente in arresto. In questo momento è in custodia presso il Commissariato diad: ...

Bedizzole (Brescia), 24 settembre 2020 - Dodici anni per tentato omicidio aggravato dall'odio razziale. A tanto, come aveva chiesto l'accusa, è stato condannato dal gup di Brescia, un agricoltore ...

Sparatoria nel Lecchese dopo una lite, l'arrestato ammette l'omicidio

E' stato interrogato oggi in Tribunale a Lecco e ha ammesso l'accaduto pur escludendo ogni premeditazione, Stefano Valsecchi, l'imprenditore 54enne di Calolziocorte (Lecco), accusato di omicidio e ...

