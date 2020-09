TENNIS WORLD TOUR 2 disponibile da oggi (Di giovedì 24 settembre 2020) NACON e Big Ant Studios sono orgogliosi di annunciare la release ufficiale di TENNIS WORLD TOUR 2. La nuova simulazione TENNIStica è disponibile da oggi 24 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, e il 15 ottobre su Nintendo Switch. TENNIS WORLD TOUR 2 invita gli appassionati a giocare a TENNIS in un modo realistico che trascrive fedelmente gli aspetti specifici di questo sport e la sua natura competitiva. Molti degli elementi del titolo sono stati completamente ridisegnati, e il fatto di avere più animazioni ha aumentato la fluidità e il realismo del gioco. TENNIS WORLD TOUR 2 permette di impersonare 38 TENNISti top per ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 24 settembre 2020) NACON e Big Ant Studios sono orgogliosi di annunciare la release ufficiale di2. La nuova simulazionetica èda24 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, e il 15 ottobre su Nintendo Switch.2 invita gli appassionati a giocare ain un modo realistico che trascrive fedelmente gli aspetti specifici di questo sport e la sua natura competitiva. Molti degli elementi del titolo sono stati completamente ridisegnati, e il fatto di avere più animazioni ha aumentato la fluidità e il realismo del gioco.2 permette di impersonare 38ti top per ...

