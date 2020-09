Tamponi rapidi, a Bracciano la prima scuola in Italia ad averli adottati: “Massima partecipazione di docenti e alunni”. Ecco come funzionano (Di giovedì 24 settembre 2020) Risultati in 30 minuti e una “grande partecipazione da parte di docenti, genitori e alunni”. Il liceo scientifico “Ignazio Vian” di Anguillara, in provincia di Bracciano, è la prima scuola in Italia ad effettuare i test rapidi. Ad annunciare l’iniziativa la vice dirigente, Cristina D’Arasi, e il preside Danilo Vicca. “La scuola è felice di aderire alla iniziativa della Asl, perché ci troviamo in un comune che aveva dei numeri importanti (di Covid, ndr)”. Ad effettuare lo screening, la Asl Roma 4 che ieri, tramite l’Unità di crisi Covid-19 della regione Lazio, aveva comunicato l’inizio dei test. L’adesione è su base volontaria. Ecco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Risultati in 30 minuti e una “grandeda parte di, genitori e alunni”. Il liceo scientifico “Ignazio Vian” di Anguillara, in provincia di, è lainad effettuare i test. Ad annunciare l’iniziativa la vice dirigente, Cristina D’Arasi, e il preside Danilo Vicca. “Laè felice di aderire alla iniziativa della Asl, perché ci troviamo in un comune che aveva dei numeri importanti (di Covid, ndr)”. Ad effettuare lo screening, la Asl Roma 4 che ieri, tramite l’Unità di crisi Covid-19 della regione Lazio, aveva comunicato l’inizio dei test. L’adesione è su base volontaria....

sole24ore : I tamponi rapidi entrano in classe e saranno volontari, si parte con le scuole di Roma - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, da oggi tamponi rapidi nelle scuole. DIRETTA - ilfattovideo : Tamponi rapidi, a Bracciano la prima scuola in Italia ad averli adottati: “Massima partecipazione di docenti e alun… - agoralazio : Coronavirus: ASl Roma 4, al via i primi tamponi rapidi antigenici - Cristin86000839 : RT @sole24ore: I tamponi rapidi entrano in classe e saranno volontari, si parte con le scuole di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi rapidi Covid e tamponi rapidi, a pagamento, gratis: cosa c'è da sapere Corriere della Sera Covid, lo Spallanzani boccia i test salivari: “Non adatti a screening rapido”

Anche i test salivari sono efficaci, ma secondo l'Istituto romano non sono adatti per fornire “risultati immediati”. Il tampone resta il test più affidabile Coronavirus, nel giorno in cui nella Asl Ro ...

Spallanzani, con test saliva difficile screening rapido

ROMA, 24 SET - I test antigenici e molecolari su campioni di saliva, "al momento difficilmente si prestano allo screening rapido di numerose persone in quanto richiedono un laboratorio attrezzato", ...

Anche i test salivari sono efficaci, ma secondo l'Istituto romano non sono adatti per fornire “risultati immediati”. Il tampone resta il test più affidabile Coronavirus, nel giorno in cui nella Asl Ro ...ROMA, 24 SET - I test antigenici e molecolari su campioni di saliva, "al momento difficilmente si prestano allo screening rapido di numerose persone in quanto richiedono un laboratorio attrezzato", ...