Sviluppo sostenibile | perché è urgente inserire nella Costituzione la questione ambientale

(Di giovedì 24 settembre 2020) di Mattia Zàccaro Garau È passato un anno da quando Giuseppe Conte, da capo del suo governo bis, a margine dell’assemblea generale dell’Onu a New York, dichiarava: “Dobbiamonostrala tutela dell’ambiente, della biodiversità, dello”. Difatti, una delle grandi parole assentinostraè ‘ambiente’. Come per le altre carte scritte nel secondo dopoguerra, anche per la nostra, questa mancanza è causa della scarsa sensibilità di quel periodo al problema ecologico. Lo sforzo di chi sosteneva la necessità dinorme di specifica rilevanzaprodusse solo riferimenti ...