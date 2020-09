Supercoppa europea: l’albo d’oro, ecco chi ha vinto il trofeo (Di giovedì 24 settembre 2020) Supercoppa europea: l’albo d’oro, ecco chi ha vinto il trofeo Questa sera, giovedì 24 settembre 2020, alle ore 21 si gioca la Supercoppa europea tra il Bayern Monaco (vincitore della Champions League) e il Siviglia (vincitore dell’Europa League). Teatro della finale sarà lo stadio Puskas Arena di Budapest che per l’occasione – data l’emergenza Covid – vedrà sugli spalti circa 20 mila tifosi (il 30 per cento della disponibilità dell’impianto). Ma qual è l’albo d’oro della Supercoppa europea? Chi ha vinto più trofei? Di seguito l’elenco dei vincitori: dal Barcellona e Milan (che ne hanno vinte di più) a chi ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020): l’albo d’oro,chi hailQuesta sera, giovedì 24 settembre 2020, alle ore 21 si gioca latra il Bayern Monaco (vincitore della Champions League) e il Siviglia (vincitore dell’Europa League). Teatro della finale sarà lo stadio Puskas Arena di Budapest che per l’occasione – data l’emergenza Covid – vedrà sugli spalti circa 20 mila tifosi (il 30 per cento della disponibilità dell’impianto). Ma qual è l’albo d’oro della? Chi hapiù trofei? Di seguito l’elenco dei vincitori: dal Barcellona e Milan (che ne hanno vinte di più) a chi ...

