Supercoppa europea | la Puskas Arena | ecco lo stadio dove si gioca oggi Bayern Monaco-Siviglia

(Di giovedì 24 settembre 2020): lalosiQuesta sera, 24 settembre 2020, alle ore 21 alladi Budapest) sila2020 tra il Bayere il, vincitori rispettivamente della Champions League e dell’Europa League. La partita, nonostante l’emergenza Covid, si giocherà davanti a circa 20 mila tifosi che potranno entrare nell’impianto dato il via libera dato per il 30 per cento della capienza. Ma conosciamo meglio lodella...

MassMarianella : Gran partita tra due squadre con un DNA vincente! Neuer x presentare la sfida: 'Quando si affrontano due Campioni é… - digitalsat_it : RT @MassMarianella: Gran partita tra due squadre con un DNA vincente! Neuer x presentare la sfida: 'Quando si affrontano due Campioni é sem… - FonteUfficiale : Dove vederla: - vitasportivait : ?? #UEFASuperCup Tra poche ore si giocherà #BayernSevilla, 44esima finale di Supercoppa Europea. Il #Bayern, fres… - SteNerazzurro : RT @SkySport: ?? LEWANDOWSKI si prepara alla sfida di questa sera ? Bayern-Siviglia Supercoppa europea 2020 Alle 21.00 Su Sky Sport Uno e Sk… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa europea

BAYERN MONACO SIVIGLIA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 24 settembre 2020, alle ore 21 Bayern Monaco e Siviglia scendono in campo alla Puskas Arena di Budapes (davanti al 30 per cento della capienz ...Perché oggi, giovedì 24 settembre 2020, su Canale 5 non va in onda Chi vuol essere milionario? In tanti se lo stanno chiedendo. La risposta è molto semplice: vista la messa in onda della Supercoppa Eu ...