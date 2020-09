Sudamerica | Sereni | “Difficile credere al suicidio di Paciolla E il Venezuela rinvii le elezioni”

(Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – La vicenda del cooperante italiano Mario Paciolla, trovato morto nella sua abitazione in Colombia il 15 luglio, e’ piena di “fatti non comprensibili” ed e’ “molto difficile credere alla versione del suicidio”, percio’ “le Nazioni Unite devono collaborare per arrivare alla verita’”. Cosi’ la viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni, intervistata dall’agenzia Dire a margine di un incontro sul Sudamerica organizzato oggi a Roma dal Centro studi di politica internazionale (Cespi).

