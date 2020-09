Suarez saluta il Barcellona: “Sempre grato a questo club. Ora una nuova avventura” (Di giovedì 24 settembre 2020) Giornata di addio in casa Barcellona. Luis Suarez si è già ufficialmente trasferito all’Atletico Madrid, ma prima di cambiare casacca, ha voluto salutare la sua ex squadra in una conferenza stampa. Presente anche il suo grande amico, Lionel Messi. Ha cominciato a parlare il presidente Bartomeu, definendo l’attaccante “una leggenda del club” e questa giornata “speciale”. Poi, la parola è passata al protagonista: “È difficilissimo per me. Sarò sempre grato al club per come mi ha trattato. Lascio qua tanti amici… Ringrazio la mia famiglia, che mi ha sempre supportato, i tifosi e lo staff… Avrete per sempre un tifoso in più, ovunque sarò. “Giocare qua è stato un sogno che si ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Giornata di addio in casa. Luissi è già ufficialmente trasferito all’Atletico Madrid, ma prima di cambiare casacca, ha volutore la sua ex squadra in una conferenza stampa. Presente anche il suo grande amico, Lionel Messi. Ha cominciato a parlare il presidente Bartomeu, definendo l’attaccante “una leggenda del” e questa giornata “speciale”. Poi, la parola è passata al protagonista: “È difficilissimo per me. Sarò semprealper come mi ha trattato. Lascio qua tanti amici… Ringrazio la mia famiglia, che mi ha sempre supportato, i tifosi e lo staff… Avrete per sempre un tifoso in più, ovunque sarò. “Giocare qua è stato un sogno che si ...

