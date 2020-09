Suarez, parla l’esaminatore che l’ha promosso: “La pressione l’ho sentita, mi sono ritrovato tirato nel mezzo. Non era situazione standard” (Di giovedì 24 settembre 2020) Squilla un altro telefono, voci in sottofondo. “E’ il mio avvocato, dice che non devo parlarle con lei e rilasciare altre dichiarazioni”. Ma invece parla Lorenzo Rocca, l’esaminatore dell’Università di Perugia che il 17 settembre ha svolto il colloquio d’italiano a Luis Suarez finito al centro di un’inchiesta che non smette di suscitare polemica. Agli ispettori della Finanza il responsabile del centro di valutazione linguistica dell’Ateneo ha negato qualsiasi irregolarità. Dopo giorni concitati, al telefono confida ora di aver sentito la pressione su quel giudizio: “Sì, mi sentivo un po’ messo in mezzo. Non era una situazione standard”. Milioni di tifosi avrebbero fatto volentieri cambio con lui quel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Squilla un altro telefono, voci in sottofondo. “E’ il mio avvocato, dice che non devorle con lei e rilasciare altre dichiarazioni”. Ma inveceLorenzo Rocca, l’esaminatore dell’Università di Perugia che il 17 settembre ha svolto il colloquio d’italiano a Luisfinito al centro di un’inchiesta che non smette di suscitare polemica. Agli ispettori della Finanza il responsabile del centro di valutazione linguistica dell’Ateneo ha negato qualsiasi irregolarità. Dopo giorni concitati, al telefono confida ora di aver sentito lasu quel giudizio: “Sì, mi sentivo un po’ messo in. Non era unastandard”. Milioni di tifosi avrebbero fatto volentieri cambio con lui quel ...

