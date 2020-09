“Suarez parla italiano meglio di Di Maio”: Feltri si scatena sull’esame-farsa del calciatore (Di giovedì 24 settembre 2020) “parla italiano meglio di Di Maio…”. Vittorio Feltri sempre fuori dal coro. Trova modo di infilzare il ministro degli Esteri del M5S e le sue lacune anche utilizzando la vicenda del campione uruguagio Suarez. Di calcio ne mastica, pertanto la vicenda del calciatore lo ha intrigato per più di un motivo. Mentre si allungano le ombre della corruzione sul caso dell‘esame-farsa per ottenere la cittadinanza, il direttore di Libero porta all’estremo una considerazione: non dovevamo aspettare Suarez per vedere brutalizzato l’italiano. Inizia così ad argomentare. Feltri: “Suarez poteva diventare leader del M5S…” Cosa succede ora che Suarez dovrà rimanere in Spagna? “I ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 settembre 2020) “di Di Maio…”. Vittoriosempre fuori dal coro. Trova modo di infilzare il ministro degli Esteri del M5S e le sue lacune anche utilizzando la vicenda del campione uruguagio Suarez. Di calcio ne mastica, pertanto la vicenda dello ha intrigato per più di un motivo. Mentre si allungano le ombre della corruzione sul caso dell‘esame-per ottenere la cittadinanza, il direttore di Libero porta all’estremo una considerazione: non dovevamo aspettare Suarez per vedere brutalizzato l’. Inizia così ad argomentare.: “Suarez poteva diventare leader del M5S…” Cosa succede ora che Suarez dovrà rimanere in Spagna? “I ...

