Suarez, il professor Rocca: «Ma quale sudditanza psicologica! Neanche tifo Juve, sono della Roma» (Di giovedì 24 settembre 2020) Il professor Lorenzo Rocca, esaminatore di Luis Suarez nell’esame all’Università di Perugia al centro delle cronache da due giorni, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui nega di aver favorito in qualche modo l’uruguaiano. «Ma quale aiuto, ma quali risposte preconfezionate! Io non ho favorito nessuno. Le uniche cose suggerite a Luis Suarez stanno sui moduli dell’università pubblicati online. sono atti pubblici. sono stato frainteso, perché io non mi stavo riferendo affatto a nozioni da fargli memorizzare per fargli bella figura all’esame. Si trattava di informazioni, di dati che riguardano tutti gli studenti stranieri che devono superare l’esame di italiano. Ma sono elementi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) IlLorenzo, esaminatore di Luisnell’esame all’Università di Perugia al centro delle cronache da due giorni, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui nega di aver favorito in qualche modo l’uruguaiano. «Maaiuto, ma quali risposte preconfezionate! Io non ho favorito nessuno. Le uniche cose suggerite a Luisstanno sui moduli dell’università pubblicati online.atti pubblici.stato frainteso, perché io non mi stavo riferendo affatto a nozioni da fargli memorizzare per fargli bella figura all’esame. Si trattava di informazioni, di dati che riguardano tutti gli studenti stranieri che devono superare l’esame di italiano. Maelementi ...

napolista : #Suarez, il professor Rocca: «Ma quale sudditanza psicologica! Neanche tifo #Juve, sono della #Roma» A La Stampa: «… - napolista : L’esaminatore di #Suarez: «In due lo abbiamo sentito più volte coniugare correttamente i verbi» Il professor… - il_Conte78 : RT @juventibus: ?? A #CasaJuventibus, le delucidazioni del professor Massei su come vengono svolti gli esami per ottenere la cittadinanza it… - futilimotivi : RT @juventibus: ?? A #CasaJuventibus, le delucidazioni del professor Massei su come vengono svolti gli esami per ottenere la cittadinanza it… - SilviaPrato1 : RT @juventibus: ?? A #CasaJuventibus, le delucidazioni del professor Massei su come vengono svolti gli esami per ottenere la cittadinanza it… -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez professor Scandalo Suarez, il prof di UniStra:"Grego Bolli dovrebbe dimettersi. Sconcertante quanto accaduto" Corriere dell'Umbria L'esame farsa di Suarez: indaga anche la Federcalcio, i dubbi sulla Juventus

Sarebbe arrivata direttamente dal direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici la richiesta di risolvere il problema dell’esame di italiano di Luis Suarez, uruguaino a cui serviva la cittadinanza ...

Caso Suarez, spunta il nome del dirigente della Juventus Paratici nelle intercettazioni

La vicenda Suarez sta continuando ad infittirsi di nuovi colpi di scena con tanti protagonisti coinvolti in questa spiacevole storia. Secondo quanto riporta il corriere.it, addirittura, nei vari collo ...

Sarebbe arrivata direttamente dal direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici la richiesta di risolvere il problema dell’esame di italiano di Luis Suarez, uruguaino a cui serviva la cittadinanza ...La vicenda Suarez sta continuando ad infittirsi di nuovi colpi di scena con tanti protagonisti coinvolti in questa spiacevole storia. Secondo quanto riporta il corriere.it, addirittura, nei vari collo ...