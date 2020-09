Striscia La Notizia, fuori Gerry Scotti e Michelle Hunziker: ecco chi li sostituisce (Di giovedì 24 settembre 2020) Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono pronti all’addio? Mediaet avebbe già trovato i sostituti: cosa sta succedendo? ‘Striscia La Notizia’ è senza alcun dubbio un programma che ha fatto la storia della televisione italiana. Possono essere davvero tanti gli esempi che testimoniano e certificano quest’affermazione. Ci sono però delle novità e delle indiscrezioni che riguardano proprio il programma targato Mediaset, che tutte le sere va in onda su Canale 5 e che fa sempre grande compagnia a tutti i telespettatori. Ma di che cosa si tratta? (Continua...) Le voci riguardano due conduttori storici e due noti volti televisivi. L’unica certezza al momento è che lunedì 28 settembre il telegiornale satirico di ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 24 settembre 2020)sono pronti all’addio? Mediaet avebbe già trovato i sostituti: cosa sta succedendo? ‘La’ è senza alcun dubbio un programma che ha fatto la storia della televisione italiana. Possono essere davvero tanti gli esempi che testimoniano e certificano quest’affermazione. Ci sono però delle novità e delle indiscrezioni che riguardano proprio il programma targato Mediaset, che tutte le sere va in onda su Canale 5 e che fa sempre grande compagnia a tutti i telespettatori. Ma di che cosa si tratta? (Continua...) Le voci riguardano due conduttori storici e due noti volti televisivi. L’unica certezza al momento è che lunedì 28 settembre il telegiornale satirico di ...

numerocinico : @the_merlo Striscia la Notizia - Friendsdontli15 : Pensavo che Mika volesse fare il remake di Gerry Scotti che sfonda il tavolo di striscia la notizia, aiuto #XF2020 - aoimotion : Voglio tornare ad essere felice come quando ero piccola e guardavo Striscia la Notizia in TV without a care in the world - Aisu_J5 : l'uomo che registrò i sound effect di striscia la notizia e paperissima - respirarultimo : RT @tigerlilsx: RAGAZZI OPPINI E TOMMASO NUOVE VELINE DI STRISCIA LA NOTIZIA BASTAAAA #gfvip -