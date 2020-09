Storie Italiane | Francesca Barra racconta la sua battaglia e si commuove per Claudio Santamaria

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ospite di, ancora una volta, la suacontro l’odio social e siper il marito. La giornalista e scrittrice è tornata a parlare di una vicenda che la vede coinvolta ormai da tre anni e che si è conclusa in questi giorni con la condanna di un uomo che l’aveva diffamata su Facebook. All’epocastava vivendo una relazione condopo la fine del suo rapporto con Marcello Molfino, da cui ha avuto i tre figli: Emma, Renato e Greta. “Ha ridicolizzato la nostra relazione in maniera molto volgare – ha spiegato laa ...

Francesca Barra, minacce e messaggi contro i suoi figli: la moglie di Claudio Santamaria vince la battaglia legale contro l'hater. Francesca Barra ha lottato per lei, ma soprattutto per i suoi figli, ...