Storie Italiane, Enrica Bonaccorti confessa: “Molestata da persone vicine alla mia famiglia” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Sono stata molestata da persone vicine alla mia famiglia”: sono le parole di Enrica Bonaccorti, intervenuta nel corso del programma di Eleonora Daniele Storie Italiane. Si tratta di una vera e propria confessione, arrivata commentando nello studio di Rai 1 la vicenda di Giada Vitale, la ragazza abusata da un sacerdote poi condannato in via definitiva. Episodi di molestie da 8 a 19 anni Le dichiarazioni di Enrica Bonaccorti derivano da un’emozione molto forte, rivissuta attraverso il racconto fatto da Giada Vitale. “Non ne ho mai parlato – ha ammesso la conduttrice – non ho mai partecipato a nessun talk sul MeToo, ma dagli 8 anni fino ai 19, quando ho iniziato a lavorare, avrei episodi da ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 settembre 2020) “Sono stata molestata damia famiglia”: sono le parole di, intervenuta nel corso del programma di Eleonora Daniele. Si tratta di una vera e propria confessione, arrivata commentando nello studio di Rai 1 la vicenda di Giada Vitale, la ragazza abusata da un sacerdote poi condannato in via definitiva. Episodi di molestie da 8 a 19 anni Le dichiarazioni diderivano da un’emozione molto forte, rivissuta attraverso il racconto fatto da Giada Vitale. “Non ne ho mai parlato – ha ammesso la conduttrice – non ho mai partecipato a nessun talk sul MeToo, ma dagli 8 anni fino ai 19, quando ho iniziato a lavorare, avrei episodi da ...

