Stoccata di Mattarella al gaffeur Johnson Il primo ministro sostiene che gli italiani non sono abituati alle libertà e il Capo dello Stato gli risponde per le rime | “Gli italiani amano la libertà ma hanno a cuore la serietà”

(Di giovedì 24 settembre 2020) Botta e risposta a distanza tra ilinglese Borise il Presidente della Repubblica Serio. Dopo le incresciose parole pronunciate dal leader dei Tori, secondo cui gli inglesi sarebbero refrattarirestrizioni perchélibertà a differenza die tedeschi chelimitazioni, ilitaliano gli ha risposto per le: “Anche noiamiamo la libertà ma abbiamo aanche la serietà”. Parole, queste, cheha ...

Anche se il Quirinale ha poi precisato che quella frase di Sergio Mattarella era stata pronunciata in un contesto “del tutto informale e privato” (a Sassari, per il ricordo di Cossiga a dieci anni dal ..."Anche noi italiani amiamo la libertà - ha detto Mattarella -, ma abbiamo a cuore anche la serietà". Oggi la risposta di Mattarella che non si è sottratto alla domanda circa il suo pensiero sulle paro ...