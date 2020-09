Stato di emergenza fino al 31 dicembre: Conte prepara la fregatura (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – Giuseppe Conte ci ha preso gusto e quasi sicuramente prorogherà lo Stato di emergenza per il coronavirus in assenza di emergenza fino a fine anno. Non c’è ancora niente di ufficiale, ma a sentire le dichiarazioni dello stesso premier e del leader del Pd Nicola Zingaretti – che dopo il risultato alle regionali, ha molta più voce in capitolo di prima – gli attuali contagi giustificherebbero la prolungamento della gestione del potere a colpi di Dpcm, bypassando ancora il Parlamento. Anche se i contagi oggi non fanno più paura come prima, sia dal punto di vista numerico che sul fronte della sindrome Covid-19 – i ricoveri sono rari e quelli in terapia intensiva ancor di più -, il governo giallofucsia si sta apprestando a fregare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – Giuseppeci ha preso gusto e quasi sicuramente prorogherà lodiper il coronavirus in assenza dia fine anno. Non c’è ancora niente di ufficiale, ma a sentire le dichiarazioni dello stesso premier e del leader del Pd Nicola Zingaretti – che dopo il risultato alle regionali, ha molta più voce in capitolo di prima – gli attuali contagi giustificherebbero la prolungamento della gestione del potere a colpi di Dpcm, bypassando ancora il Parlamento. Anche se i contagi oggi non fanno più paura come prima, sia dal punto di vista numerico che sul fronte della sindrome Covid-19 – i ricoveri sono rari e quelli in terapia intensiva ancor di più -, il governo giallofucsia si sta apprestando a fregare ...

