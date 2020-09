Stati Uniti - Dazi sulla Cina: Tesla, Ford, Mercedes e Volvo fanno causa a Trump (Di giovedì 24 settembre 2020) La Tesla apre un nuovo fronte giudiziario dopo le diverse cause intentate contro alcuni concorrenti per presunte violazioni di brevetti o proprietà intellettuali. La Casa guidata da Elon Musk ha citato in giudizio l'amministrazione Trump, il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, e il commissario ad interim delle dogane statunitensi, Mark Morgan, per i Dazi imposti su alcune componenti importate dalla Cina in quanto considerati "arbitrari, capricciosi e un abuso di potere".Risarcimento danni. La causa, depositata presso la Us Court of International Trade di New York, chiede che alcune specifiche sezioni dei nuovi regolamenti commerciali vengano dichiarate nulle e che la Casa Bianca provveda a risarcire la ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 settembre 2020) Laapre un nuovo fronte giudiziario dopo le diverse cause intentate contro alcuni concorrenti per presunte violazioni di brevetti o proprietà intellettuali. La Casa guidata da Elon Musk ha citato in giudizio l'amministrazione, il rappresentante per il commercio degli, Robert Lighthizer, e il commissario ad interim delle dogane statunitensi, Mark Morgan, per iimposti su alcune componenti importate dallain quanto considerati "arbitrari, capricciosi e un abuso di potere".Risarcimento danni. La, depositata presso la Us Court of International Trade di New York, chiede che alcune specifiche sezioni dei nuovi regolamenti commerciali vengano dichiarate nulle e che la Casa Bianca provveda a risarcire la ...

GassmanGassmann : Per la chiarezza: il Presidente degli Stati Uniti d’America, ha dichiarato che,in caso di sconfitta alle elezioni d… - valigiablu : La California travolta dagli incendi: gli effetti devastanti del cambiamento climatico negli Stati Uniti | @_Arlon… - ispionline : #Trump ha messo in discussione il valore delle relazioni #Europa-#USA: a prescindere dal risultato delle presidenzi… - skiocink : @borghi_claudio Siamo esterofili e vogliamo comandare in casa di altri su come, quando e perché una nazione process… - luiveceli : RT @GassmanGassmann: Per la chiarezza: il Presidente degli Stati Uniti d’America, ha dichiarato che,in caso di sconfitta alle elezioni di n… -