Starbucks a Roma apre in piazza San Silvestro

Leggi su dire

(Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – Non via Leone IV e nemmeno la stazione Termini. Ma, a sorpresa, piazza San Silvestro, in quello che diventerà il nuovo ‘salotto’ della Capitale. E’ questa la location scelta da Starbucks per l’apertura del suo primo ‘caffè’ a Roma. L’inaugurazione dovrebbe avvenire tra qualche mese e il locale sarà ospitato a palazzo Marignoli, interessato già da anni dal megacantiere per il nuovo Apple store della Capitale. E’ una mossa a sorpresa quella della multinazionale americana del caffè e del Frappuccino. Nei mesi scorsi, infatti, la location per il primo Starbucks romano era stata data per certa al posto della vecchia libreria Maraldi, di fronte alle mura Vaticane, all’angolo tra via Leone IV e piazzale Risorgimento. I rapporti per l’affitto del locale erano in stato molto avanzato ma poi è successo qualcosa che nessuno si aspettava: l’arrivo del coronavirus.