Stadio Fiorentina, l'impatto economico del nuovo 'Franchi': 5 miliardi di euro in 10 anni per club e città (Di giovedì 24 settembre 2020) ACF Fiorentina è pronta a costruire il 'nuovo Stadio Franchi' investendo 250 milioni di euro, fornendo alla Città e ai suoi tifosi un impianto all'avanguardia da 42.000 spettatori, generare 1.000+ nuovi posti di lavoro e garantire al club le risorse necessarie per competere ai massimi livelli in Italia e in europa. Un investimento significativo che potrebbe generare complessivamente un impatto economico pari a circa 5 miliardi di euro in 10 anni tra crescita dei ricavi della ACF Fiorentina, nuove attività commerciali di terze parti, nuovi posti di lavoro, gettito fiscale extra per la PA e sviluppo immobiliare del quartiere Campo di Marte.

