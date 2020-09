Stadi, via libera all’apertura degli stadi con capienza al 25% dalla Conferenza delle Regioni. Speranza: “Più importante garantire la scuola” (Di giovedì 24 settembre 2020) La Conferenza delle Regioni ha dato il via libera all’apertura degli stadi a un numero di spettatori per una capienza massima del 25% del totale dei posti disponibili. “Oggi abbiamo elaborato e approvato un documento di proposta al Governo per l’adozione di linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive ed uno per la ripresa degli sport di contatto”, ha annunciato il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Giovanni Toti. “La nostra proposta, in sintesi, prevede – spiega – la partecipazione di spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Laha dato il viaall’aperturaa un numero di spettatori per unamassima del 25% del totale dei posti disponibili. “Oggi abbiamo elaborato e approvato un documento di proposta al Governo per l’adozione di linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive ed uno per la ripresasport di contatto”, ha annunciato il vicepresidente dellaProvince autonome, Giovanni Toti. “La nostra proposta, in sintesi, prevede – spiega – la partecipazione di spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la ...

Herbert403 : Stadi, da Conferenza delle Regioni via libera all’apertura degli stadi con capienza al 25%. Speranza: “Più importan… - clikservernet : Stadi, da Conferenza delle Regioni via libera all’apertura degli stadi con capienza al 25%. Speranza: “Più importan… - Noovyis : (Stadi, da Conferenza delle Regioni via libera all’apertura degli stadi con capienza al 25%. Speranza: “Più importa… - calciomercatoit : ??? #SerieA, via libera delle Regioni: capienza aumentata fino al 25% degli stadi - Italia_Notizie : Stadi, da Conferenza delle Regioni via libera all’apertura degli stadi con capienza al 25%: “Distanziamento e masch… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi via La A si riempie, 1000 spettatori in ogni settore e niente striscioni: il via già il 4? La Gazzetta dello Sport I test salivari per il coronavirus non convincono lo Spallanzani: i risultati delle prove

I test rapidi basati sulla saliva per rilevare la positività al coronavirus SARS-CoV-2 non sembrerebbero essere così efficaci come si sperava. Considerati una delle (nuove) armi più promettenti per fr ...

Brescia Calcio, l'inserto per una nuova stagione in biancoazzurro

Questo venerdì, con la copia del GdB, ci sarà in omaggio l’inserto dedicato al Brescia e alla stagione di serie B che per le rondinelle prenderà il via sabato al Rigamonti contro l’Ascoli. La retroces ...

I test rapidi basati sulla saliva per rilevare la positività al coronavirus SARS-CoV-2 non sembrerebbero essere così efficaci come si sperava. Considerati una delle (nuove) armi più promettenti per fr ...Questo venerdì, con la copia del GdB, ci sarà in omaggio l’inserto dedicato al Brescia e alla stagione di serie B che per le rondinelle prenderà il via sabato al Rigamonti contro l’Ascoli. La retroces ...