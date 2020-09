Stadi divisi in blocchi da mille posti, ingressi separati e mascherina: il piano del governo per arrivare al 25% della capienza degli impianti (Di giovedì 24 settembre 2020) mille spettatori era solo l’antipasto. Era prevedibile che i grandi club di Serie A non si sarebbero accontentati della riapertura simbolica degli impianti ottenuta già nel weekend di esordio del campionato grazie alla spallata delle Regioni. Il forcing di presidenti e governatori si fa sempre più insistente, tanto che il governo (o almeno una sua parte, quella più prudente che fa capo a Roberto Speranza) è costretto ad alzare le barricate: “Oggi la priorità sono le scuole e non gli Stadi”, ammonisce il ministro della Salute, dopo però che il suo stesso vice Pierpaolo Sileri aveva parlato di 25mila spettatori all’Olimpico e pure il titolare dello Sport Spadafora aveva lanciato segnali incoraggianti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020)spettatori era solo l’antipasto. Era prevedibile che i grandi club di Serie A non si sarebbero accontentatiriapertura simbolicaottenuta già nel weekend di esordio del campionato grazie alla spallata delle Regioni. Il forcing di presidenti e governatori si fa sempre più insistente, tanto che il(o almeno una sua parte, quella più prudente che fa capo a Roberto Speranza) è costretto ad alzare le barricate: “Oggi la priorità sono le scuole e non gli”, ammonisce il ministroSalute, dopo però che il suo stesso vice Pierpaolo Sileri aveva parlato di 25mila spettatori all’Olimpico e pure il titolare dello Sport Spadafora aveva lanciato segnali incoraggianti. ...

fattoquotidiano : Stadi divisi in blocchi da mille posti, ingressi separati e mascherina: il piano del governo per arrivare al 25% de… - Filo_Rossi : @Banto000 @PaoloGentiloni Gli stadi sono divisi in settori e controllati da steward, 1000 persone a San Siro che ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi divisi Stadi divisi in blocchi da mille posti, ingressi separati e mascherina: il piano del governo per arrivare al… Il Fatto Quotidiano La A si riempie, 1000 spettatori in ogni settore e niente striscioni: il via già il 4?

Ancora mille tifosi per le partite di questo weekend, ma la Serie A si prepara ad accogliere più pubblico dall’inizio di ottobre. La scadenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per ...

Riapertura stadi, si punta al 25% della capienza

Dai primi di ottobre sarà probabilmente possibile riaprire gli stadi per il 25% della loro capienza. Ecco le ultime decisioni in merito Potrebbe arrivare già domani il sì definitivo per riaprire gli s ...

Ancora mille tifosi per le partite di questo weekend, ma la Serie A si prepara ad accogliere più pubblico dall’inizio di ottobre. La scadenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per ...Dai primi di ottobre sarà probabilmente possibile riaprire gli stadi per il 25% della loro capienza. Ecco le ultime decisioni in merito Potrebbe arrivare già domani il sì definitivo per riaprire gli s ...