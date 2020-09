Spoleto | furto choc | rubato il sangue di Giovanni Paolo II

(Di giovedì 24 settembre 2020) Federico Garau "Ritornate, restituite la reliquia alla Cattedrale. È un gesto di responsabilità e di serietà, quello che sto chiedendo", dice padre Renato Boccardo La reliquia sacra "ex sanguine" diII, custodita all'interno del Duomo di, è stata rubata. A darne notizia il vescovo die Norcia padre Renato Boccardo. L'ampolla, che si trovava nella Cappella del Crocifisso, conservata in un reliquiario dorato, conteneva delle gocce didi Karol Wojtyla, l'ex Papa poi santificato dalla chiesa romana. Sarebbe stata la sacrestana a rendersi conto della trafugazione ed a dare l'allarme, poco prima dell'orario di chiusura dell'edificio religioso. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno raccolto la denuncia da parte della ...

“L’ampolla sacra con il sangue di Papa Wojtyla trafugata dal Duomo di Spoleto, rappresenta un vile gesto e per questo come cittadina umbra sono fortemente rammaricata – a parlare è la Senatrice Fiamme ...SPOLETO – Hanno rubato la reliquia di un santo, ossia di Papa Giovanni paolo II. Nella serata di mercoledì 23 settembre 2020 è stato rilevato il furto della reliquia ex sanguine di S. Giovanni Paolo ...