“Sono stato all’estero e a Milano | poi sono tornato a Napoli | ora ho la mia azienda e voglio investire qui”

(Di giovedì 24 settembre 2020) Quella di Antonio Romano è una storia di cervelli in fuga al contrario. Mentre la maggior parte dei suoi coetanei lasciava il Sud per lavorare al Nord, lui ha fatto la strada inversa: ha studiato in Brasile, ha iniziato a lavorare ae poi ha deciso di fondare la sua start-up a, città dove è cresciuto. Nel 2014 ha creato una bottega digitale di prodotti gastronomici, e tre anni dopo la suaspecializzata in servizi digitali per le imprese. Adesso sta lavorando a un’accademia per formare i futuri professionisti della digital economy. Il suo lavoro non si è interrotto nemmeno durante il lockdown, anzi: l’aumentata domanda di servizi digitali ha permesso al suo progetto di crescere, e triplicare i fatturati rispetto a gennaio. L’obiettivo dell’accademia è quello ...