«Sono nato in Italia | ma ho dovuto rinunciare alla nazionale perché non avevo la cittadinanza Ius Soli? È il momento di farsi sentire» – L’intervista

Il caso del test "truccato" per facilitare il trasferimento del calciatore uruguaiano Luis Suarez ha messo il dito in una piaga che riguarda decine di migliaia di bambini e ragazzi nati e cresciuti nel nostro Paese, ma che non hanno diritto alla cittadinanza a causa di una legge, lo ius sanguinis, che la riconosce solo a chi ha un genitore Italiano. «Noi sentiamo sempre dire dalla politica che le urgenze Sono altre e non si può pensare a quasi due milioni di ragazzi – racconta Paolo Barros, 31enne presidente dell'associazione Neri Italiani -. Ma andiamo a vedere che poi per chi ha i borsoni pieni come Suarez, la cittadinanza si ottiene in quindici giorni. È una vergogna per un Paese civile come ...

L’ex biblioteca comunale di via del Popolo a Rosignano Solvay verrà demolita pezzo dopo pezzo. Da oggi ogni giorno è utile affinché riprendano i lavori. In verità, quello stabile che racchiude un bel ...

