Soleil Sorgè ha un nuova amico speciale: chi è? (Di giovedì 24 settembre 2020) Soleil Sorgè dopo la fine della storia con Jeremias Rodrguez sembra aver ben capito che restare legati alla famiglia dell'ex è qualcosa che le porta popolarità e anche tanta attenzione da parte del gossip online e di quello della carta stampata. L'ex isolana dopo essere stata paparazzata con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, e aver fatto credere dell'esistenza di un presunto flirt con il motociclista, ha dovuto chiarire la sua posizione tornando sui suoi passi e confermando che con lo sportivo c'è solo una conoscenza. Oggi Soleil è stata di nuovo paparazzata con un altro ex di Belen, Gianmaria Antinolfi l'intraprendere imprenditore che la Rodriguez ha frequentato la scorsa estate per qualche settimana e con cui è stata avvistata anche baciarsi in pubblico. Come è ...

