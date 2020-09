Soldi dei poveri al fratello del Cardinal Becciu: le carte dello scandalo. E il Papa chiede pulizia (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo la notizia dei fondi dell'Obolo di San Pietro usati per l'acquisto di un palazzo a Londra per 160 milioni, l'inchiesta sale di livello e punta su Angelo Becciu che avrebbe dirottato denaro delle elemosine verso fondi speculativi e favori alla famiglia. Ora Francesco ordina chiarezza e punizioni per i responsabili Vaticano, «I milioni per i poveri in paesi offshore e per operazioni di dubbia eticità» " Vaticano, ecco le carte dello scandalo. Tra finanzieri e spa segrete in Lussemburgo " Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo la notizia dei fondi dell'Obolo di San Pietro usati per l'acquisto di un palazzo a Londra per 160 milioni, l'inchiesta sale di livello e punta su Angeloche avrebbe dirottato denaro delle elemosine verso fondi speculativi e favori alla famiglia. Ora Francesco ordina chiarezza e punizioni per i responsabili Vaticano, «I milioni per iin paesi offshore e per operazioni di dubbia eticità» " Vaticano, ecco le. Tra finanzieri e spa segrete in Lussemburgo "

EGardini : ??Ma come?! Secondo CGIA Mestre ci sono 200miliardi di sprechi nella PA e la risposta del governo è assumiamo i… - fattoquotidiano : FEDELISSIMI Il tesoriere Centemero e il senatore Borghesi nel mirino dell’Antiriciclaggio per le operazioni sospett… - La7tv : #tagada Il Direttore di Libero @PSenaldi ha un dubbio sulla politica dei #migranti in Europa: 'I soldi del Recovery… - AletPu : RT @inthehobbithole: Utilissimo mettere un orologio che fa il countdown per il pianeta che crepa invece di effettivamente fare dei cambiame… - sergimagugliani : RT @GarauSilvana: La + grande vergogna nn sta nel fatto che questa gente sia libera di parlare a milioni di persone,ma sono i giornalisti c… -

Ultime Notizie dalla rete : Soldi dei Il Governo britannico in soccorso della famiglia reale con i soldi dei contribuenti L'HuffPost Grande Italia al challenger di Forlì: Musetti e Pellegrino volano in semifinale

Peccato per Salvatore Caruso, che non è riuscito ad avere la meglio sul sudafricano Lloyd Harris – sesta testa di serie e n. 96 ATP – ma l’Italia si è difesa benissimo nel giovedì di Forlì e piazza du ...

Dal’Europa 280 miliardi di euro per un’Europa a emissioni zero

In un mondo che arriva a metà luglio avendo già bruciato le risorse naturali che dovrebbero bastare per l’intero anno, adesso ci sono volontà politiche e soldi. L’Europa ci mette capacità decisionali ...

Peccato per Salvatore Caruso, che non è riuscito ad avere la meglio sul sudafricano Lloyd Harris – sesta testa di serie e n. 96 ATP – ma l’Italia si è difesa benissimo nel giovedì di Forlì e piazza du ...In un mondo che arriva a metà luglio avendo già bruciato le risorse naturali che dovrebbero bastare per l’intero anno, adesso ci sono volontà politiche e soldi. L’Europa ci mette capacità decisionali ...