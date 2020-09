Società Agricola Ottoviti acquisisce l’azienda vinicola Castelluccio (Di giovedì 24 settembre 2020) La Società Agricola Ottoviti Srl, produttrice dei vini Poggio della Dogana, ha acquistato la storica azienda vinicola Castelluccio di Modigliana (Fc). A partire dal 29 luglio 2020, l’azienda famosa per aver dimostrato le potenzialità del Romagna Sangiovese, con vini del calibro di Ronco delle Ginestre, passa nelle mani della Società Agricola Ottoviti di proprietà dei fratelli Aldo e Paolo Rametta e di Cristiano Vitali, imprenditori nel campo delle energie rinnovabili, con alle spalle una consolidata esperienza nel settore della finanza, già alla guida dell’azienda Poggio della Dogana, nata nel 2017, con sede a Terra del Sole (Fc). L’operazione, sul cui valore la nuova proprietà mantiene il massimo riserbo, permetterà ... Leggi su winemag (Di giovedì 24 settembre 2020) La SocietàSrl, produttrice dei vini Poggio della Dogana, ha acquistato la storica aziendadi Modigliana (Fc). A partire dal 29 luglio 2020, l’azienda famosa per aver dimostrato le potenzialità del Romagna Sangiovese, con vini del calibro di Ronco delle Ginestre, passa nelle mani della Societàdi proprietà dei fratelli Aldo e Paolo Rametta e di Cristiano Vitali, imprenditori nel campo delle energie rinnovabili, con alle spalle una consolidata esperienza nel settore della finanza, già alla guida dell’azienda Poggio della Dogana, nata nel 2017, con sede a Terra del Sole (Fc). L’operazione, sul cui valore la nuova proprietà mantiene il massimo riserbo, permetterà ...

fnapolisempre83 : @Blulightrevenge @1926_cri Finirà come sempre...additeranno qualcuno come colpevole, come se avesse fatto tutto sen… - mrboh78 : @antonio_gaito Hanno trovato l'Agricola di turno, Paratici, che risulterà l'unico colpevole, e alla società solo qualche ammenda... - NeroSilvestri : RT @TolliVincenzo: La #Juve è senza dubbio la società più sfortunata d'Italia Un suo dipendente, #Moggi,compra scudetti a sua insaputa Il… - antonio_race : RT @TolliVincenzo: La #Juve è senza dubbio la società più sfortunata d'Italia Un suo dipendente, #Moggi,compra scudetti a sua insaputa Il… - ivangallo80 : RT @TolliVincenzo: La #Juve è senza dubbio la società più sfortunata d'Italia Un suo dipendente, #Moggi,compra scudetti a sua insaputa Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Società Agricola consiglio pat * prima commissione: « aperti due ddl per la riforma della legge sul difensore civico ed i garanti » | Agenzia giornalistica Opinione agenzia giornalistica opinione