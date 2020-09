Smettere di fumare: anche solo poche sigarette fanno male (Di giovedì 24 settembre 2020) Getty Images Ridurre le quantità può funzionare con il cibo, ma Smettere di fumare è un’altra cosa. Meno junk-food è meglio. Una regola però che non parrebbe valere per il fumo di sigaretta. “Ne fumo poche quindi mi fanno meno male”, dati alla mano, è una scusa che non regge. A smontare l’alibi del “fumatore sociale” -coloro che fumano meno di 10 sigarette al giorno- ci ha pensato uno studio della Columbia University Medical Center presentato nelle scorse settimane al congresso ERS (European Respiratory Society). I risultati non lasciano dubbi: il rischio di decesso per tumore al polmone non è molto inferiore rispetto al fumatore abituale, quello del pacchetto e più al giorno. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 settembre 2020) Getty Images Ridurre le quantità può funzionare con il cibo, madiè un’altra cosa. Meno junk-food è meglio. Una regola però che non parrebbe valere per il fumo di sigaretta. “Ne fumoquindi mimeno”, dati alla mano, è una scusa che non regge. A smontare l’alibi del “fumatore sociale” -coloro che fumano meno di 10al giorno- ci ha pensato uno studio della Columbia University Medical Center presentato nelle scorse settimane al congresso ERS (European Respiratory Society). I risultati non lasciano dubbi: il rischio di decesso per tumore al polmone non è molto inferiore rispetto al fumatore abituale, quello del pacchetto e più al giorno. ...

mamidelgang : vorrei smettere di fumare ma non riesco :—( - TommyBrain : BARBARA T. LAMEDUCK. SMETTERE DI FUMARE E' FACILE SE SAI COME VOLERLO.' - IacobellisT : BARBARA T. LAMEDUCK. SMETTERE DI FUMARE E' FACILE SE SAI COME VOLERLO.' - TommyBrain : BARBARA T. LAMEDUCK. SMETTERE DI FUMARE E' FACILE SE SAI COME VOLERLO.' - IacobellisT : BARBARA T. LAMEDUCK. SMETTERE DI FUMARE E' FACILE SE SAI COME VOLERLO.' -

Ultime Notizie dalla rete : Smettere fumare Smettere di fumare: le e-cig aiutano poco Focus Tabacco responsabile del 20 per cento di decessi per malattie cardiache

Ogni anno, 1,9 milioni di persone muoiono di malattie cardiache indotte dal tabacco, secondo una nuova nota rilasciata oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità, dalla World Heart Federation e da ...

