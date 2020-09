Sky, le novità della fiction: Alfredino, Totti, Fabio De Luigi, Gomorra, I Delitti del BarLume (Di giovedì 24 settembre 2020) Novità, conferme, nuovi arrivi: su Sky, le notizie sul fronte della fiction non mancano, tra serie tv ormai già anticipate da un grande battage pubblicitario e altre tutte da scoprire: da Alfredino, a Totti, dal ritorno di Fabio De Luigi alla fine di Gomorra con la quinta stagione, passando per I Delitti del BarLume. Ecco cosa ci aspetta da vedere sulla piattaforma satellitare. Sky, le novità della fiction: ecco tutti i nuovi progetti I progetti Sky che fanno riferimento alle serie tv sono molti, e tra i tanti ecco la nota fiction su Francesco Totti Speravo de Morì Prima, ma anche il dramma in costume Domina e il reboot del film A Casa tutti ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 settembre 2020) Novità, conferme, nuovi arrivi: su Sky, le notizie sul frontenon mancano, tra serie tv ormai già anticipate da un grande battage pubblicitario e altre tutte da scoprire: da, a, dal ritorno diDealla fine dicon la quinta stagione, passando per Idel. Ecco cosa ci aspetta da vedere sulla piattaforma satellitare. Sky, le novità: ecco tutti i nuovi progetti I progetti Sky che fanno riferimento alle serie tv sono molti, e tra i tanti ecco la notasu FrancescoSperavo de Morì Prima, ma anche il dramma in costume Domina e il reboot del film A Casa tutti ...

