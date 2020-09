Sicilia: terremoto vicino Messina, scossa magnitudo 2.9 (Di giovedì 24 settembre 2020) In Sicilia questa mattina sono state avvertite dalla popolazione tre scosse di terremoto, dalle ore 07:53 alle ore 08:08, a Terme Vigliatore, nel messinese In Sicilia questa mattina sono state avvertite dalla popolazione tre scosse di terremoto, dalle ore 07:53 alle ore 08:08, a Terme Vigliatore, nel messinese. Le scosse, rilevate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, hanno avuto una magnitudo compresa tra 2.2 e 2.9 della scala Richter. Secondo l’Ingv le scosse sono state registrate a una profondità di 9 km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Per il momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. I dati sui terremoti sono aggiornati costantemente grazie all’Istituto Nazionale di Geofisica e ... Leggi su zon (Di giovedì 24 settembre 2020) Inquesta mattina sono state avvertite dalla popolazione tre scosse di, dalle ore 07:53 alle ore 08:08, a Terme Vigliatore, nel messinese Inquesta mattina sono state avvertite dalla popolazione tre scosse di, dalle ore 07:53 alle ore 08:08, a Terme Vigliatore, nel messinese. Le scosse, rilevate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, hanno avuto unacompresa tra 2.2 e 2.9 della scala Richter. Secondo l’Ingv le scosse sono state registrate a una profondità di 9 km. Laè stata avvertita dalla popolazione. Per il momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. I dati sui terremoti sono aggiornati costantemente grazie all’Istituto Nazionale di Geofisica e ...

