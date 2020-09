Sicilia, terremoto in provincia di Messina: scossa avvertita dalla popolazione (Di giovedì 24 settembre 2020) Trema la terra in Sicilia, precisamente in provincia di Messina. Stamattina i sismografi hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 alle ore 7 e 53. Il movimento tellurico è stato localizzato a 1 km sud da Terme Vigliatore (Messina), ad una profondità di 10 km. L’evento è stato largamente avvertito dalla popolazione nel Messinese, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 settembre 2020) Trema la terra in, precisamente indi. Stamattina i sismografi hanno registrato unadidi magnitudo 3.4 alle ore 7 e 53. Il movimento tellurico è stato localizzato a 1 km sud da Terme Vigliatore (), ad una profondità di 10 km. L’evento è stato largamente avvertitonel Messinese, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

