Sicilia Abusa di una ragazzina delle scuole medie | arrestato bidello pedofilo | il racconto

(Di giovedì 24 settembre 2020) In manette undi una scuola dell’hinterland di Marsala. Sono giorni di riapertura degli istituti scolastici durante l’emergenza Covid-19 e proprio in queste ore si apprende che un collaboratore scolastico è finito in manette con l’accusa di corruzione di minorenne. L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata ai militari dalla madre della vittima. Quest’ultima è … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Abusa

Giustizia News 24

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Nuovo slittamento all'Ars Sicilia per l'esame del Ddl sulla prevenzione del gioco patologico, spazio alla presentazione degli emendamenti fino ad oggi, 23 settembre, alle ore 18. Scade oggi, 23 settem ...