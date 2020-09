“Si stanno baciando?!”. Temptation Island, terremoto tra Speranza e Alberto. Alla fine è successo davvero (VIDEO) (Di giovedì 24 settembre 2020) Se già nella prima puntata di Temptation Island Speranza e Alberto avevano dimostrato subito di avere dei problemi di coppia, stasera la situazione è precipitata. Immagini choc sono quelle viste da Speranza a Temptation Island, che potrebbero portarla ad interrompere il viaggio. Ma cos’è successo di così grave a Temptation Island da far soffrire Speranza così tanto? Tanta è stata la vicinanza tra Alberto e una delle tentatrici, Nunzia, ma c’è di più. In uno dei VIDEO che lo ritraggono, Alberto e la tentatrice sono così vicini da sembrare ci sia stato un bacio. I capelli di lei ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Se già nella prima puntata diavevano dimostrato subito di avere dei problemi di coppia, stasera la situazione è precipitata. Immagini choc sono quelle viste da, che potrebbero portarla ad interrompere il viaggio. Ma cos’èdi così grave ada far soffrirecosì tanto? Tanta è stata la vicinanza trae una delle tentatrici, Nunzia, ma c’è di più. In uno deiche lo ritraggono,e la tentatrice sono così vicini da sembrare ci sia stato un bacio. I capelli di lei ...

