Sì, Boris Johnson ha detto che il Regno Unito ha più contagi da Covid-19 rispetto a Italia e Germania perché «ama la libertà» (Di giovedì 24 settembre 2020) Mercoledì 23 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare la notizia, riportata il 23 settembre 2020 dal sito web di Repubblica, secondo cui il primo ministro inglese Boris Johnson avrebbe detto che il tasso di contagi da Covid-19 più alto in Gran Bretagna rispetto a Italia e Germania sarebbe dovuto al fatto che il Paese britannico «ama la libertà». Si tratta di una notizia vera. La dichiarazione di Johnson è andata in scena il 22 settembre 2020 alla Camera dei comuni, in risposta al deputato laburista Ben Bradshaw che aveva ipotizzato un legame tra il basso numero di casi di Covid-19 in Italia e ... Leggi su facta.news (Di giovedì 24 settembre 2020) Mercoledì 23 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare la notizia, riportata il 23 settembre 2020 dal sito web di Repubblica, secondo cui il primo ministro ingleseavrebbeche il tasso dida-19 più alto in Gran Bretagnasarebbe dovuto al fatto che il Paese britannico «ama la libertà». Si tratta di una notizia vera. La dichiarazione diè andata in scena il 22 settembre 2020 alla Camera dei comuni, in risposta al deputato laburista Ben Bradshaw che aveva ipotizzato un legame tra il basso numero di casi di-19 ine ...

HuffPostItalia : Boris Johnson: 'Il nostro paese ama la libertà, per questo qui più contagi che in Italia' - Agenzia_Ansa : Discorso alla nazione del premier britannico Boris Johnson: 'Il Covid-19 sta tornando a diffondersi in maniera espo… - Capezzone : Su @atlanticomag Bepi Pezzulli su trattativa Brexit - LuvinAndy : “Boris Johnson è il medicinale generico di Trump.” Cit. di un ascoltatore di Radio Capital, soffoco ?????????????? - GerriLiu5 : RT @RepubblicaTv: Johnson, da noi più contagi che in Italia perché amiamo la libertà: e in Parlamento scende il gelo: A Westminster il prem… -