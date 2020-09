Severo PEGGIORAMENTO meteo | ecco sta per succedere

(Di giovedì 24 settembre 2020) Una depressione nord atlantica molto ampia e profonda si sta muovendo verso l’Europa occidentale. Di contro, due imponenti strutture anticicloniche fanno sì che l’unica via d’uscita ciclonica sia rappresentata dal Mediterraneo: una si allungherà dalle Azzorre verso nord, l’altra andrà a posizionarsi sulla Russia nordoccidentale. Il fronte freddo, ovviamente associato alla depressione, sta scivolando lungo il fianco orientale dell’Alta delle Azzorre e si sta spostando sull’Europa centrale. I vari bollettinirologici emessi da autorevoli centri previsionali internazionali, indicano un alto rischio maltempo – già nelle prossime ore – per l’Italia nord-orientale, l’Austria meridionale, la Slovenia occidentale, la Croazia nord-occidentale. Potrebbero scatenarsi temporali con ...

Una depressione nord atlantica molto ampia e profonda si sta muovendo verso l’Europa occidentale. Di contro, due imponenti strutture anticicloniche fanno sì che l’unica via d’uscita ciclonica sia rapp ...Il maltempo in questa giornata sarà reiterato sulla nostra Penisola. Attualmente i primi temporali si stanno manifestando in maniera sporadica su alcuni settori del nord Italia e su alcune zone del La ...