Serie C | pessime notizie per il Catania | penalizzazione pesantissima

(Di giovedì 24 settembre 2020) Arrivanoin casa, il club siciliano è stato penalizzato con 4 punti da scontare nella prossima stagione per alcune inadempienze nei pagamenti relative alla precedente gestione. Inibizione per l’ex amministratore unico del club Giovanni Astorina. “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da dott. Cesare Mastrocola – Presidente; avv. Leopoldo Di Bonito – Componente; cons. Pierpaolo Grasso – Componente; avv. Gaia Golia – Componente; avv. Sergio Quirino Valente – Componente (Relatore); dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA; ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 24 settembre 2020, a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3079/1167pf19-20/GC/gb del 10.09.2020 a carico del signor Astorina Giovanni ...

gustofmoon : Ora che ho finito X-Files lo posso dire con sicurezza: questa serie doveva concludersi con il finale dell'ottava st… - Sigicreations : Oggi eccezionalemente una nuova puntata delle serie #Crossroads per festeggiare Pasqua insieme ai piccoli Delgato c… - pallideidee : Il brutto di quando ti svegli e non riesci a riaddormentarti è l'avere tempo di pensare e di prendere una serie di pessime decisioni. - scarletthinks : questa si prospetta la prima di una serie di pessime giornate -

Ultime Notizie dalla rete : Serie pessime

Arrivano brutte notizie per l'Italia calcistica. Nella nuova edizione di FIFA 21 saranno molte le squadre di Serie A senza licenza come Juventus (Piemonte Calcio), Roma (Roma Fc), Crotone (Crotone Fc) ...L'attaccante rossonero contagiato dal Covid è ora in quarantena. Tutti gli altri giocatori rossoneri sono risultati negativi. Lo svedese salta la partita contro il Bodo-Glimt, al suo posto Colombo L'a ...