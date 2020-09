Sergio Muniz, dopo l’oblio il ritorno in tv (a Tale quale show). Come è diventato il bello del’Isola dei famosi (Di giovedì 24 settembre 2020) Ha raggiunto la popolarità in Italia grazie a L’Isola dei famosi, reality che poi ha vinto nel 2004 battendo in finale l’attore Kabir Bedi e l’ex calciatore Totò Schillaci. dopo la partecipazione al reality, Sergio Muniz, nato a Bilbao il 24 settembre 1975, ha intrapreso la carriera di modello e in seguito ha lavorato Come attore qui in Italia. L’ex naufrago ha recitato in serie tv Come: La signora delle camelie”, “Io non dimentico”, “Terapia d’urgenza”, “Caterina e le sue figlie” e nell’ultima edizione di “Squadra antimafia – Palermo oggi”. Ha debuttato anche Come cantante, incidendo un singolo intitolato “La Mar”. Oggi, a distanza di anni ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Ha raggiunto la popolarità in Italia grazie a L’Isola dei, reality che poi ha vinto nel 2004 battendo in finale l’attore Kabir Bedi e l’ex calciatore Totò Schillaci.la partecipazione al reality,, nato a Bilbao il 24 settembre 1975, ha intrapreso la carriera di modello e in seguito ha lavoratoattore qui in Italia. L’ex naufrago ha recitato in serie tv: La signora delle camelie”, “Io non dimentico”, “Terapia d’urgenza”, “Caterina e le sue figlie” e nell’ultima edizione di “Squadra antimafia – Palermo oggi”. Ha debuttato anchecantante, incidendo un singolo intitolato “La Mar”. Oggi, a distanza di anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Muniz Sergio Muniz oggi: vita privata, moglie, figli, Tale e Quale, Isola dei famosi DonnaPOP CINEMA - "Alessandra" di Pasquale Falcone, con Muniz e Peppino di Capri, dal 15 ottobre nelle sale

Tre storie, tre generazioni per raccontare la cosa più complessa e semplice del mondo: l’amore. Arriva nei cinema il 15 ottobre “Alessandra – Un grande amore e niente più” di Pasquale Falcone, commedi ...

Su Rai1 Carlo Conti conduce "Tale e Quale Show"

