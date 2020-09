Serena Grandi attacca i romagnoli e cita Mussolini dopo la condanna (Di giovedì 24 settembre 2020) Serena Grandi solo due giorni fa è stata condannata per bancarotta del suo ristorante in provincia di Rimini. L’attrice si sfoga e attacca i romagnoli. Sognava sicuramente ben altra “pensione” Serena Grandi che, dopo oltre tre decenni passati a fare l’attrice, ora si è ritrovata a essere condannata dal Tribunale di Rimini. 2 anni e … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 24 settembre 2020)solo due giorni fa è statata per bancarotta del suo ristorante in provincia di Rimini. L’attrice si sfoga e. Sognava sicuramente ben altra “pensione”che,oltre tre decenni passati a fare l’attrice, ora si è ritrovata a essereta dal Tribunale di Rimini. 2 anni e … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Notiziedi_it : Serena Grandi condannata per bancarotta: “Ho perso tutto” - cesarebrogi1 : RT @Artlandis: 'Aveva ragione Mussolini: romagnoli affittacamere e ruffiani. Fallita per la loro invidia' No ciccia. Dipende dai reati che… - Artlandis : 'Aveva ragione Mussolini: romagnoli affittacamere e ruffiani. Fallita per la loro invidia' No ciccia. Dipende dai r… - infoitcultura : ‘Gif Vip’, Serena Grandi condannata a due anni di reclusione: ecco perché - infoitcultura : Serena Grandi, l’attrice condannata a due anni: i dettagli -