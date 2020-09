Senato, la giunta accoglie il ricorso di Lotito per la mancata elezione del 2018 (Di giovedì 24 settembre 2020) La giunta del Senato ha accolto il ricorso presentato dal presidente della Lazio, Claudio Lotito in merito alla mancata elezione nel 2018. All’epoca il patron biancoceleste si era candidato con Forza Italia per un seggio a Palazzo Madama ma al suo posto era stato eletto Vincenzo Carbone, anche lui candidato con Forza Italia e successivamente passato a Italia Viva. Lotito aveva sempre recriminato il fatto che fosse stato vittima di un conteggio errato dei voti e aveva fatto ricorso. “La giunta – ha dichiarato oggi il presidente Maurizio Gasparri al termine della camera di consiglio – delibera di proporre al Senato l’annullamento dell’elezione del ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Ladelha accolto ilpresentato dal presidente della Lazio, Claudioin merito allanel. All’epoca il patron biancoceleste si era candidato con Forza Italia per un seggio a Palazzo Madama ma al suo posto era stato eletto Vincenzo Carbone, anche lui candidato con Forza Italia e successivamente passato a Italia Viva.aveva sempre recriminato il fatto che fosse stato vittima di un conteggio errato dei voti e aveva fatto. “La– ha dichiarato oggi il presidente Maurizio Gasparri al termine della camera di consiglio – delibera di proporre all’annullamento dell’del ...

