Senato: Giunta Elezioni propone annullamento elezione Carbone dopo ricorso Lotito (3) (Di giovedì 24 settembre 2020) (Adnkronos) – A questo punto l’Aula potrà prendere atto della decisione della Giunta e quindi Carbone verrà dichiarato decaduto. Oppure venti Senatori potranno presentare un ordine del giorno contrario alla decisione della Giunta: se approvato, Carbone manterrà il seggio, altrimenti, se respinto, anche in questo verrà confermata la decadenza. A quel punto la Giunta si riunirà per comunicare all’Aula il subentro di Lotito. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) (Adnkronos) – A questo punto l’Aula potrà prendere atto della decisione dellae quindiverrà dichiarato decaduto. Oppure ventiri potranno presentare un ordine del giorno contrario alla decisione della: se approvato,manterrà il seggio, altrimenti, se respinto, anche in questo verrà confermata la decadenza. A quel punto lasi riunirà per comunicare all’Aula il subentro di. L'articolo CalcioWeb.

you_trend : ?? La Giunta per le elezioni del Senato ha accolto il ricorso di Claudio Lotito, candidato con FI nel 2018, che sost… - TV7Benevento : Senato: Giunta Elezioni propone annullamento elezione Carbone dopo ricorso Lotito (3)... - ZenatiDavide : Seggio conteso in Senato, la Giunta dice sì a Lotito. Ora decide l’Aula. La maggioranza rischia di perdere un altro… - Moon13_me : RT @Agenzia_Ansa: Seggio conteso al #Senato, la giunta accoglie il ricorso di #Lotito #ANSA - leggoit : #Campania, la giunta del #senato accoglie il ricorso di #Lotito per la mancata elezione. Il presidente della Lazio:… -