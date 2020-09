Senato: Giunta Elezioni propone annullamento elezione Carbone dopo ricorso Lotito (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos) – La Giunta delle Elezioni del Senato proporrà all’Aula l’annullamento dell’elezione del Senatore Vincenzo Carbone, eletto in Campania con Forza Italia e poi passato ad Italia viva, dopo il ricorso presentato da Claudio Lotito. La decisione definitiva sull’assegnazione del seggio dovrà ora essere presa dall’Assemblea. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos) – Ladelledelproporrà all’Aula l’dell’delre Vincenzo, eletto in Campania con Forza Italia e poi passato ad Italia viva,ilpresentato da Claudio. La decisione definitiva sull’assegnazione del seggio dovrà ora essere presa dall’Assemblea. L'articolo CalcioWeb.

ROMA, 24 SET - La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha accolto il ricorso di Claudio Lotito contro l'elezione a Palazzo Madama di Vincenzo Carbone. La giunta, ha spiegato ...

