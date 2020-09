"Sembra fatto apposta". Enrico Mentana, bomba al TgLa7: il cupo sospetto sul caso Luis Suarez (Di giovedì 24 settembre 2020) Siamo al TgLa7 di Enrico Mentana, per la precisione all'anteprima dell'edizione di giovedì 23 settembre. E il direttore, seduto sulla scrivania, annuncia e descrive i temi che verranno trattati nell'edizione che sta per iniziare, argomento principe la resa dei conti nel M5s dopo la sconfitta alle regionali con l'assemblea congiunta in corso. Ma il fatto curioso arriva quando Mitraglietta dà conto dell'ultima notizia, quella relativo al test-farsa di Luis Suarez. Nelle ultime ore, si è appreso del fatto che tra l'Università di Perugia e della Juventus ci sono stati dei contatti che riguardano Fabio Paratici e il ds Federico Cherubini. Ed ecco che così Mentana afferma: "E poi ovviamente ci occuperemo della telenovela ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Siamo aldi, per la precisione all'anteprima dell'edizione di giovedì 23 settembre. E il direttore, seduto sulla scrivania, annuncia e descrive i temi che verranno trattati nell'edizione che sta per iniziare, argomento principe la resa dei conti nel M5s dopo la sconfitta alle regionali con l'assemblea congiunta in corso. Ma ilcurioso arriva quando Mitraglietta dà conto dell'ultima notizia, quella relativo al test-farsa di. Nelle ultime ore, si è appreso delche tra l'Università di Perugia e della Juventus ci sono stati dei contatti che riguardano Fabio Paratici e il ds Federico Cherubini. Ed ecco che cosìafferma: "E poi ovviamente ci occuperemo della telenovela ...

riotta : Cronista che ha fatto scoop dichiarazione @realDonaldTrump , non si impegna a cedere pacificamente la Casa Bianca n… - Internazionale : Spagna, Francia e Regno Unito sono alle prese con un aumento di casi di covid-19, mentre l’Italia sembra aver fatto… - GigiDatome : Detta così sembra che gli ho fatto male io! ?? Comunque la caviglia per un cestista é come il naso rotto per un pugi… - spearbinslight : Ma perchè sembra super storto dal vivo è dritto fatto bene PROPORZIONATO che fotocamera di merda - Pigaye : @AugustoSabatel2 @PoliticaPerJedi A me sembra che l'unico interesse del maestro sia la liquidazione di Renzi. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Sembra fatto 49 cose che sono state avvistate in natura e che sono veramente sorprendenti Curiosando si impara MotoGp, Rossi: "Con Petronas tutto fatto. L'ufficialità arriverà questo weekend"

Milano, 24 settembre 2020 - Ormai non ci sono più dubbi: nel 2021 Valentino Rossi sarà ancora in MotoGp con il team Petronas. La firma del Dottore con la scuderia satellite della Yamaha, dove al suo p ...

